Сугробы переросли норму более чем на 10 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров, что более чем на 10 сантиметров больше нормы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

Между тем в Можайске высота снежного покрова составляет 26 сантиметров, а в Коломне – 44. По прогнозам, к Старому Новому году сугробы вырастут еще на два-четыре сантиметра.

"В субботу атлантический циклон принесет снегопады и заметно ослабит морозы. В канун Старого Нового года температура уже повысится до минус одного градуса", – отмечают синоптики.

Ранее метеорологи пообещали москвичам оттепель до нуля на Старый Новый год. При этом в ночные часы 14 января столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов.

Представители Гидрометцентра отметили, что благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.

