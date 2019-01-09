Сугробы переросли норму более чем на 10 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров, что более чем на 10 сантиметров больше нормы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".
Между тем в Можайске высота снежного покрова составляет 26 сантиметров, а в Коломне – 44. По прогнозам, к Старому Новому году сугробы вырастут еще на два-четыре сантиметра.
"В субботу атлантический циклон принесет снегопады и заметно ослабит морозы. В канун Старого Нового года температура уже повысится до минус одного градуса", – отмечают синоптики.
Ранее метеорологи пообещали москвичам оттепель до нуля на Старый Новый год. При этом в ночные часы 14 января столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов.
Представители Гидрометцентра отметили, что благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.
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