Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ледяной дождь ожидается в Москве до конца дня воскресенья, 8 декабря. В связи с этим городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

На фоне прогнозов автомобилистам рекомендовано быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем за сутки прирост свежевыпавшего снега оставил до 13 сантиметров, наибольшее количество было выявлено на северо-востоке и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде.

"В 11:00 городские службы в очередной раз приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В 16:00 цикл работ будет повторен", – говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве до конца дня. В связи с этим службы столицы особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и рынкам.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в общей сложности за сутки в столице выпало 35% от месячной нормы осадков.Он также предупредил, что снегопады в Москве продолжатся. На этом фоне нельзя исключать установления суточного рекорда осадков для 8 декабря.

