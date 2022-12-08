МВД посоветовало сотрудникам ГАИ быть вежливыми и опрятными для исключения конфликтов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал рекомендации для сотрудников Госавтоинспекции, которые помогут избежать возникновения некоторых ситуаций с водителями. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

В целях избежания конфликтов с автомобилистами специалисты посоветовали сотрудникам ГАИ быть вежливыми. Не менее важную роль, согласно документу, имеет внешний вид сотрудника ГАИ – он должен быть опрятным.

Как уточнили в методических рекомендациях, повысить эффективность общения с водителями можно путем зрительного контакта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за чрезмерно громкий транспорт. В пояснительной записке к инициативе уточнили, что решение увеличить штрафы было принято с целью предупреждения владельцев слишком шумных транспортных средств, к которым относятся спортивные автомобили и мотоциклы с двигателями высокой мощности.

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