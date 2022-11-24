Московскую систему распознавания лиц могут внедрить во всех регионах РФ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин сообщил, что систему распознавания лиц, которая действует в Московском регионе для обеспечения безопасности, могут внедрить во всех регионах РФ.

Систему распознавания лиц, по словам Собянина, уже начали тестировать не только в Центральном федеральном округе, но и других субъектах России.

"По системе распознавания лиц мы за последние два года обнаружили по запросам правоохранительных органов, в основном это лица, находящиеся в розыске – около 28 тысяч человек", – цитирует мэра столицы ТАСС.

По его словам, благодаря работе системы, в городе в несколько раз уменьшилось число угонов транспорта. Это обусловлено умением программы распознавать движение и осуществлять поиск авто.

До этого стало известно, что сотрудники ГАИ в России больше не будут использовать ручные средства фиксации нарушений ПДД. На смену ручным придут автоматические комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и других регионах страны начали тестировать сервис видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. В целях безопасности систему установили на территориях спортивных, культурных объектов, а также на остановках общественного транспорта.

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