В МВД РФ опровергли сообщения о поиске уклонистов с помощью дорожных камер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министерство внутренних дел России заявило, что утверждения о поиске машин граждан, скрывающихся от призыва в рамках частичной мобилизации, с помощью комплекса "Поток" являются ложными. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Размещенная в Сети информация о фиксации программно-аппаратным комплексом "Поток" государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, не соответствует действительности", – подчеркнули в МВД.

В министерстве попросили представителей СМИ и сообществ в интернете не распространять фейковую информацию.

Ранее зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов заявил, что система распознавания лиц в массовом порядке не будет использоваться для выслеживания уклонистов от призыва.

Но, подчеркнул депутат, некоторые полицейские могут использовать видеокамеры по личному усмотрению, чтобы "выслужиться перед начальством".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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