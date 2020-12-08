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Общество

16:18

С сентября выполнено 25 тыс заявок по доставке дров москвичам на самоизоляции

общество

Фото: depositphotos/Rashevskiy

С сентября 2020 года городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежедневно выполняется 350–400 заявок. С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Оформить доставку можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее МЧС выпустило рекомендации по подготовке дачи к зимнему сезону. В частности, москвичам посоветовали убрать остатки дров, ветки и листья от дома, чтобы избежать возгорания.

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