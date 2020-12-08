В Роспотребнадзоре отреагировали на вспышку неизвестной болезни в Индии

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.

В России не зафиксированы случаи заболевания с такими же симптомами, как у пациентов в Индии, где произошла вспышка неизвестной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19. Находящимся в Индии гражданам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную воду, соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора тщательно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в Индии 6 декабря. В больницы города Элуру поступили свыше 350 человек, один человек скончался.

Отмечалось, что пациенты жаловались на головокружение и признаки эпилепсии. Также среди распространенных симптомов – внезапные обмороки и дрожь.

Позднее в стране создали группу для расследования вспышки неизвестной болезни. Сообщалось, что в состав вошли трое врачей.