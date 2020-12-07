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Врач прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Обмороки и пена у рта: опасна ли вспышка неизвестной болезни в Индии
за рубежом происшествия медицина

В индийском штате Андхра-Прадеш зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Из-за него уже были госпитализированы более 300 человек, один пациент скончался. Местные специалисты пока лишь предполагают, что могло спровоцировать заражение. Рассказываем о необычных симптомах болезни, а также разбираемся, опасна ли она для жителей России.

Фото: AP Photo/Ajit Solanki

Новая эпидемия?

Вспышка неизвестного заболевания в воскресенье, 6 декабря, поразила индийский город Элуру. В местные госпитали уже доставили более 350 человек, один пациент погиб. Тесты на COVID-19 у заболевших дали отрицательный результат. Врачи пока не смогли установить точную причину произошедшего.

Среди симптомов больные называли головокружение, а также признаки эпилепсии. В частности, пену у рта, дрожь и внезапные обмороки. По данным издания Times of India, заболевание могло быть спровоцировано токсичными хлорорганическими веществами или испарениями средств защиты от насекомых. Официально эти сведения пока не подтверждены.

Динамика выздоровления хорошая, говорят местные власти. Из больниц уже выписаны более 180 пациентов, на лечении остаются порядка 160 человек.

Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом.
Кришна Шринивас
министр здравоохранения штата Алла Кали

Чтобы выяснить причину вспышки неизвестного заболевания, в Элуру будут работать специалисты из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. По данным СМИ, среди госпитализированных, как правило, молодые люди от 20 до 30 лет. Но есть и как минимум 45 детей младше 12 лет.

За последнее время вспышки неизвестных болезней происходили в нескольких странах. Например, в Нигерии некая инфекция унесла жизни больше 80 человек. По одной из версий, причиной смертей могла стать геморрагическая лихорадка.

Неизвестная болезнь поразила и жителей Сенегала. На западе страны инфекцией заразились более 100 рыбаков. У всех есть один характерный признак – кожные высыпания в виде струпьев. Больных перевозят в карантинную зону, организованную на территории одного из футбольных стадионов.

Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Стоит ли опасаться?

Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что полностью неизвестные науке заболевания возникают не так часто и появляются они, как правило, после мутаций бактерий либо вирусов.

"То, что их сейчас стали регулярно выявлять и регистрировать, говорит о том, что система общественного здравоохранения подтянулась на хороший уровень. И Всемирная организация здравоохранения посылает в очаг заражения своих экспертов, а материалы сразу же передаются в несколько лабораторий, где быстро идентифицируется, какой вирус или бактерия спровоцировала процесс", – заявил специалист.

Врач полагает, что россиянам не следует переживать из-за вспышки неизвестной болезни в Индии.

Пандемия коронавируса показала, что российские санэпидслужбы работают достаточно хорошо. Уже есть логистика, что если выявляется пациент с неизвестной симптоматикой, то взятые пробы достаточно быстро передают по цепочке от территориальных органов в главные центры, усовершенствовалась техника. Поэтому, будут ли представлять угрозу вспышки тех или иных неизвестных заболеваний, теперь выясняется достаточно быстро.
Владимир Болибок
врач – иммунолог-аллерголог

Если верить информации о токсичных хлорорганических соединениях и средствах защиты от комаров как возможной причине болезни, речь нужно вести не о заражении, а об отравлении, отметил эксперт. Врач напомнил о ситуации, которая произошла в той же Индии в 1984 году, когда в городе Бхопал произошла авария на местном химическом заводе. Только в день катастрофы погибло более 5 тысяч человек, а от ее последствий, по некоторым данным, – порядка 25 тысяч.

Ситуацию с отравлением допускает и доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Анна Курбатова.

"Само воздействие таких веществ может вызвать перечисленные страшные последствия. Но, чтобы это произошло, нужна их мощная концентрация. Поэтому важно выяснить, что стало источником возможного отравления и почему это произошло в конкретном месте", – полагает Курбатова.

Средства от комаров или, например, для обработки растений относятся к инсектицидам – химическим препаратам, которые предназначены для уничтожения вредных насекомых. Они тоже могут быть опасны. Но я не знаю, как должна быть нарушена технология их производства, чтобы отравилось такое большое количество людей.
Анна Курбатова
доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН

Курбатова предположила, что отравление могло быть спровоцировано либо инсектицидом, изготовленным с нарушением технологии производства, либо препаратом, изготовленным кустарным способом.

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