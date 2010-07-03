Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:47

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

общество

Фото: depositphotos/pressmaster

Дополнительный оплачиваемый отпуск полагается сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Роструда.

Ненормированный рабочий день является особым режим работы. Работодатель может эпизодически привлекать таких сотрудников к "выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени".

При этом контролирующие и судебные органы могут посчитать систематическое привлечение работника к труду сверхурочной работой. В такое случае сотруднику полагается компенсация.

В ведомстве также напомнили, что при ненормированном рабочем дне сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и праздничные дни.

Ранее замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал о том, что получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, россияне смогут, если их работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет сокращенным днем на один час.

В ноябре в Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика