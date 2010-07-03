В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Фото: depositphotos/pressmaster

Дополнительный оплачиваемый отпуск полагается сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Роструда.

Ненормированный рабочий день является особым режим работы. Работодатель может эпизодически привлекать таких сотрудников к "выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени".

При этом контролирующие и судебные органы могут посчитать систематическое привлечение работника к труду сверхурочной работой. В такое случае сотруднику полагается компенсация.

В ведомстве также напомнили, что при ненормированном рабочем дне сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и праздничные дни.

Ранее замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал о том, что получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, россияне смогут, если их работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет сокращенным днем на один час.

В ноябре в Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

