WSJ: дом, в котором Трамп провел детство, выставили на аукцион за 2,3 млн долларов

Фото: AP Photo/Kathy Willens

Дом, где американский лидер Дональд Трамп провел свои первые 4 года жизни, выставили на аукцион за 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Пятикомнатный коттедж в нью-йоркском районе Квинс был построен отцом президента США в 1940 году. После того как семья Трампа переехала, особняк много раз переходил от одного владельца к другому. Последний раз он был продан риелтору Томми Линю в феврале за 835 тысяч долларов.

Линь рассказал, что на момент покупки здание нуждалось в серьезной реконструкции, на которую было потрачено около 500 тысяч долларов.

Также известно, что один из предыдущих владельцев, Майкл Дэвис, приобрел коттедж в 2016 году за 1,4 миллиона долларов. Однако в 2017 году, в день инаугурации Трампа, он продал его китайскому покупателю за 2,1 миллиона долларов.

