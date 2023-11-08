08 ноября, 19:35Общество
Выполняющие задачи в зоне СВО сотрудники ФСБ получат дополнительные соцгарантии
Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), привлеченные к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции, получат дополнительные социальные гарантии. Соответствующий указ, размещенный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.
Согласно документу, соцгарантии будут распространяться на военных ФСБ, которые с 30 сентября 2022 года выполняли задачи по обеспечению безопасности страны на примыкающих к районам спецоперации участках. Также соцгарантии распространяются на членов их семей.
Ранее в Госдуме в I чтении утвердили инициативу, которая предлагает с 1 октября следующего года увеличить военным пенсии на 4,5%.
Такую идею в Госдуму внес кабмин РФ. Как уточнил спикер ГД Вячеслав Володин, увеличение пенсий коснется свыше 2,7 миллиона человек. С его слов, этот проект был осуществлен благодаря поручению российского президента.
В задачи депутатов, продолжил председатель палаты, входит поддержка тех, кто защищал Россию и обеспечивал ее безопасность.
Россиянам напомнили о бесплатной отправке посылок военнослужащим в зону СВО
Читайте также