Выполняющие задачи в зоне СВО сотрудники ФСБ получат дополнительные соцгарантии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), привлеченные к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции, получат дополнительные социальные гарантии. Соответствующий указ, размещенный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Согласно документу, соцгарантии будут распространяться на военных ФСБ, которые с 30 сентября 2022 года выполняли задачи по обеспечению безопасности страны на примыкающих к районам спецоперации участках. Также соцгарантии распространяются на членов их семей.

Ранее в Госдуме в I чтении утвердили инициативу, которая предлагает с 1 октября следующего года увеличить военным пенсии на 4,5%.

Такую идею в Госдуму внес кабмин РФ. Как уточнил спикер ГД Вячеслав Володин, увеличение пенсий коснется свыше 2,7 миллиона человек. С его слов, этот проект был осуществлен благодаря поручению российского президента.

В задачи депутатов, продолжил председатель палаты, входит поддержка тех, кто защищал Россию и обеспечивал ее безопасность.

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