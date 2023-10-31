ГД в I чтении утвердила проект об увеличении пенсий военным с 1 октября 2024 года

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В Госдуме в первом чтении утвердили инициативу, которая предлагает с 1 октября 2024 года увеличить военным пенсии на 4,5%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"<...> с 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея в виду увеличение "военных" пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года", – следует из документа.

Инициативу внес в нижнюю палату парламента кабмин РФ. Как уточнил спикер ГД Вячеслав Володин, увеличение пенсий коснется более 2,7 миллиона человек. По его словам, такой проект был осуществлен благодаря поручению президента России. В задачи депутатов, продолжил председатель палаты, входит поддержка тех, кто защищал страну и обеспечивал ее безопасность.

Володин добавил, что проект входит в число бюджетообразующих и будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Он напомнил, что в прошлом году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%.

Ранее сообщалось, что инициатива о приостановлении индексации зарплат до 1 января 2025 года государственных служащих не коснется военных. В Минфине уточняли, что этот вопрос будет обсуждаться отдельно.



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