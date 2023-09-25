Семьи военнослужащих, переведенных на новое место службы, сохранят соцгарантии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство России сохранит социальные гарантии для семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведенных на новое место службы в отдельные регионы. Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Они смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место, или продолжат получать компенсацию за аренду.

Таким образом, семьи военнослужащих Минобороны, сотрудников МЧС, ФСО, МВД и Следственного комитета останутся в служебном жилье или продолжат получать денежную компенсацию за аренду, если их родных и близких направят на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также в отдельные районы Крыма, Симферополя, Белгородской и Ростовской областей.

Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии перечень не ограничивается новыми российскими регионами. Туда входят еще порядка 30 субъектов, где находятся закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями.

Ранее Владимир Путин утвердил документ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии. Новый порядок начинает действовать со дня подписания указа.