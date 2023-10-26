В Минфине заявили, что проект о приостановке индексаций зарплат не коснется военных

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Законопроект о приостановлении индексации зарплат до 1 января 2025 года государственных служащих не коснется военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

В ведомстве уточнили, что данный вопрос будет обсуждаться отдельно.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 25 октября. Предполагалось, что это приостановит действие положений об индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.

В итоге комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что к следующим, вторым чтениям нужно исключить из положений заморозку индексации зарплат военных. В случае принятия поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2023 года месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России выросла на 10,5% и составила от 210 тысяч рублей и выше.

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