Госдуме рекомендовали определить понятие "трудовая терапия" на уровне закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендовала Госдуме определить понятие "трудовая терапия" на законодательном уровне. Также она просит разработать рекомендации по ее реализации и внедрению в спецучреждения психоневрологического профиля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад омбудсмена.

Кроме того, Москалькова посоветовала ГД ускорить принятие во II чтении законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью недееспособных граждан".

Также она попросила внести изменения в закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

Планируется наделить общественные наблюдательные комиссии (ОНК) субъектов РФ полномочиями по ведению контроля в учреждениях здравоохранения и соцзащиты психоневрологического профиля.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ предложил определенные нормы времени на одно посещение пациентом врача-психиатра, психиатра-нарколога и психотерапевта.

Ведомство предложило отводить 24 минуты на посещение врача-психиатра, 26 минут – психиатра-нарколога, 42 минуты – психотерапевта.

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