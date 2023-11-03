В ГД внесли законопроект о приостановке норм налоговых соглашений РФ с рядом стран

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому приостанавливается действие отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия. Информация опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами 8 августа. Документ затрагивает отношения с США, Германией, Канадой, Великобританией, Францией, Польшей, Южной Кореей, Болгарией, Венгрией, Бельгией, Швейцарией, Чехией и еще 26 государствами.

Кабмину было поручено принять меры, направленные на снижение влияния принятого решения на российскую экономику. Позднее министерство финансов РФ заявило, что приостановка налоговых соглашений с некоторыми странами продлится до тех пор, пока права России не будут восстановлены.

В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения