Минздрав РФ определил время приема у психиатра, нарколога и психотерапевта

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Министерство здравоохранения России предложило определенные нормы времени на одно посещение пациентом врача-психиатра, психиатра-нарколога и психотерапевта. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить по согласованию с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-психиатра, врача – психиатра-нарколога, врача-психотерапевта", – отмечается в документе.

Ведомство предложило отводить 24 минуты на посещение врача-психиатра, 26 минут – психиатра-нарколога, 42 минуты – психотерапевта.

В министерстве добавили, что, если пациент пришел к врачу-специалисту с целью профилактики, тогда норма времени устанавливается в размере 65% от нормы приема пациента с заболеванием. При этом на оформление документов врач-психиатр должен тратить не больше 35% от установленного времени, а психиатр-нарколог – не более 42%.

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