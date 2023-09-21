В Минздраве РФ не увидели проблем с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никаких трудностей с поставками аппаратов для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в РФ не наблюдается, заверили в российском министерстве здравоохранения.

"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на главу НМИЦ эндокринологии Наталью Мокрышеву писали, что в России возникли проблемы с импортом аппаратов для НМГ и Минздрав вынужден искать альтернативу.

По ее словам, сложности с поставками появились еще в мае, когда некоторые составные части обозначили как продукцию двойного назначения, которая требует отдельной лицензии. В результате этого пострадал ввоз продукции ирландско-американской Medtronic, отметила Мокрышева.



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