В ГД предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, алкоголь в подобной емкости является "самой существенной лазейкой" для тех, кто продает суррогатный и контрафактный продукт, и бутлегеров.

"Сегодня никто не считает: сколько алкоголя приходит в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу", – подчеркнул он.

Отмечается, что в настоящее время данный вопрос не контролируется. Алкоголь в бутылках посчитать возможно, в кегах – фактически нет, добавил Хамзаев.

Ранее депутат предложил вывести в отдельную статью КоАП незаконное употребление алкоголя в самолете и других видах транспорта. Он отправил соответствующее письмо министру транспорта России Виталию Савельеву.

До этого парламентарий выступил с инициативой ввести для чиновников персональную ответственность за продвижение алкогольных инициатив. По его мнению, чиновники должны нести ответственность в моменты, когда при расширении алкогольного рынка "что-то идет не так", а также в случаях, связанных с отменой некоторых ограничений.

При этом хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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