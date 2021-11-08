Тренер рассказала, как не "разрушить" организм во время домашнего режима

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Россиянам рассказали, как не "разрушить" организм на домашнем режиме, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно исследованиям британских специалистов в области работы опорно-двигательного аппарата, из-за домашнего режима сокращается двигательная нагрузка, а это может вызвать и другие проблемы со здоровьем.

По словам исполнительного директора Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига педиатрии" и тренера по оздоровительному фитнесу Ольги Чижевской, одной из проблем является раннее старение мышц, так как при длительном снижении физической активности (до полугода) в функционально недогруженных тканях могут иметь место нарушения, которые типичны для старения.

Кроме того, могут образоваться застои в сосудах и сердце начнет хуже работать. Также долгое нахождение организма без какой-либо активности может привести к кислородному голоданию, а из-за дефицита кислорода плохо начинает работать мозг.

Эксперт рекомендует в таком случае организовать домашний спортзал и составить план ежедневных тренировок. Чижевская уточнила, что главное правило – это регулярные тренировки и поэтапное повышение нагрузок.

По мнению эксперта, для полноценных домашних тренировок нужно минимум оборудования. Тренер по оздоровительному фитнесу посоветовала обзавестись таким мобильным тренажером, как балансировочная подушка, которая представляет собой эластичный резиновый диск, наполненный воздухом. Упражнения на ней помогают и детям, и взрослым тренировать осанку и вестибулярный аппарат, а также укреплять мышцы.

Среди эффективных упражнений, по словам специалиста, – удерживание тела в стабильном положении максимально возможное время, напряжение до пяти минут пресса и конечностей, перекаты с носка на пятку по несколько подходов, а также другие упражнения для укрепления мышц.

Внести разнообразие в домашний фитнес поможет и степ-платформа. Самое простое, но результативное упражнение с помощью этого приспособления, – фиксация носка на платформе, а пятка при этом висит в воздухе.

Ранее россиянам также посоветовали заняться дог-фрисби, дог-йогой и другой активностью с собаками, которая поможет сбросить лишний вес и поддержать форму во время закрытия фитнес-центров и спортзалов.

Подобные упражнения помогут совместить сразу два полезных дела: воспитание собаки и физические нагрузки для хозяина.