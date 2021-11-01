Ревматолог объяснил, как пассивный отдых отразится на суставах

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Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал Москве 24, что отсутствие активности в нерабочую неделю негативно сказывается на организме. В первую очередь под ударом могут оказаться сердце, органы дыхания и суставы.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость. Он отметил, что ограничения из-за коронавируса введены вовремя, однако они не исключают поездок за город и занятий спортом. Самое главное – стараться не посещать людные места, подчеркнул эксперт.

"Неактивный образ жизни вреден для сердца, органов дыхания и суставов. Вентиляция легких снижается, когда человек лежит, за неделю, может, суставы и не успеют атрофироваться, а вот сердце очень сильно пострадает", – сказал Евдокименко.





Павел Евдокименко врач-ревматолог, невролог Особенно это вредно для людей с больными суставами. Например, вылечить больные суставы нельзя без упражнений. Для них движение очень важно. Они могут атрофироваться, если человек в принципе мало двигается и гуляет.

Те, кто не страдает от заболеваний суставов, могут просто ходить на прогулки и по желанию делать легкую зарядку, посоветовал специалист.

"Неважно, в какое время вы будете делать зарядку. Она может быть и днем, и вечером. Просто именно утренняя зарядка дает бодрость, прилив сил. Заниматься, безусловно, надо. Можно это делать и на открытых спортивных площадках возле дома", – уточнил врач.





Павел Евдокименко врач-ревматолог, невролог Как минимум час-два в день надо гулять, если есть такая возможность. Хотя бы минут 30 в день уделить легким упражнениям, они необязательно должны быть физически тяжелыми.

Ранее исследование показало, что почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% опрошенных рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Опрос проводился в октябре среди тысячи москвичей.

Также горожане оценили эффективность введенных в Москве мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению опрошенных, наиболее действенным ограничением является перевод 30% работников на удаленный режим работы. Среди других одобряемых респондентами мер: использование масок и перчаток в общественных местах, дистанционный формат в школах, колледжах и вузах, запрет на въезд и выезд из страны.

