Кинологи предложили россиянам для поддержания формы заняться с собакой дог-йогой

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Дог-фрисби, дог-йога и другая активность с собаками помогут россиянам сбросить лишний вес и поддержать форму во время закрытия фитнес-центров и спортзалов на нерабочей неделе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации (РКФ).
"Дог-йога – это партнерская йога, где практика выполняется совместно со своим четвероногим другом. Йога с собакой отличается от обычной тем, что некоторые упражнения выполняются с участием собак", – пояснили в пресс-службе РКФ.
Там уточнили, что крупные собаки могут быть опорой своему хозяину, а небольшие животные – выполнять роль утяжелителей для конечностей.
Хозяевам питомцев советуют попробовать также аджилити, дог-фрисби, каникросс или просто включить в прогулки небольшие пробежки с собакой.
"Каникросс – это легкоатлетический кросс в паре с собакой. Для того чтобы всерьез заняться этой дисциплиной, необходимо обучать собаку бегу с партнером, а также приобрести необходимое снаряжение. Но любителям можно попробовать бег с собакой на обычном поводке. Включайте такие пробежки в вашу ежедневную прогулку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перечисленные упражнения помогут совместить сразу два полезных дела: воспитание собаки и физические нагрузки для хозяина для поддержания формы. По мнению президента РКФ Владимира Голубева, даже просто бросание мяча на прогулке может укрепить сердечно-сосудистую систему.
Ранее стало известно, что владельцам потенциально опасных собак грозит штраф до пяти тысяч рублей за выгул питомцев без намордника. При этом статья регулирует только выгул в общественных местах.
"Жизнь в большом городе": выгул животных
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