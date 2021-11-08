Стилист рассказала о главных правилах при разборе гардероба

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Перед разбором гардероба необходимо выспаться, подготовить поверхность для складывания вещей и выбрать для этого правильное время. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Стилист Екатерина Штерн советует заранее выбрать время для разбора гардероба. По ее словам, в этот день лучше не отвлекаться на посторонние звонки и дела. Также необходимо подготовить белую поверхность, куда будете выкладывать комбинации. Готовый комплект лучше сфотографировать, чтобы образ всегда был под рукой.
Штерн посоветовала все вещи из шкафа разложить по схеме "верх" и "низ". При этом верхнюю одежду лучше повесить на отдельный рейл. На виду стоит оставить и майки с футболками, которые можно носить как летом, так и зимой.
"Разделите жизнь на сферы – работа, прогулки, время с детьми, время с любимым и друзьями, хобби, поездки, вычеркните и добавьте нужное – и хотя бы в уме распределите свои предметы гардероба по этим сферам. Скорее, какие-то из вещей задействованы сразу в нескольких областях: это и есть ваша личная база, потому-то она и изнашивается быстрее остального", – отметила Штерн.
В последующем стилист советует заменить изношенную базу на новую, усовершенствованную. Для этого необходимо смотреть модные показы и следовать советам блогеров. Штерн также рассказала, что главное в разборе гардероба – генерация идей. Для начала необходимо составить несколько образов, а после комбинировать различные вещи и улучшать найденное в своем гардеробе.
"Не стоит отказываться и от немодных вещей, чей цвет либо принт вам очень и очень идет. Если они простого кроя, их всегда можно использовать как дополнительный слой: показав воротник или манжеты любимой рубашки из-под большого свитера или жилетки с пиджаком, например", – отметила Штерн.
Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что самым подходящим материалом для верха обуви является натуральная кожа. В таких ботинках и сапогах не создается парниковый эффект. Также для холодной погоды подойдут замша и нубук. Правда, они требуют специального ухода, но выглядят выигрышно и стильно.
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