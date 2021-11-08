Нарколог назвал самый действенный народный способ борьбы с похмельем

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Врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью Москве 24 рассказал, что в борьбе с похмельем нужен комплексный подход.
"Если человек только вчера напился, на следующий день себя плохо чувствует, у него постинтаксикационный синдром, то одним из вариантов может быть прием рассола", – сказал эксперт.
Вместе с тем специалист порекомендовал принимать энтеросорбенты, минеральную воду, предварительно выпустив из нее газ, аскорбиновую кислоту, а также витамины группы В.
"Также следует пить много воды – от 1,5 до 2 литров, принимать контрастный душ по несколько секунд, но с учетом отсутствия сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, нужны прогулка и сон", – подытожил Казанцев.
Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что пиво содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами, поэтому напиток представляет особую опасность для мужчин. При этом для женщин, по мнению специалиста, абсолютно любой алкоголь опасен на физиологическом и биохимическом уровне.
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