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Нарколог назвал самый действенный народный способ борьбы с похмельем

С больной головы на здоровую: что поможет избавиться от похмелья
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/pressmaster

Врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью Москве 24 рассказал, что в борьбе с похмельем нужен комплексный подход.

"Если человек только вчера напился, на следующий день себя плохо чувствует, у него постинтаксикационный синдром, то одним из вариантов может быть прием рассола", – сказал эксперт.

Рассол обязательно должен быть из-под соленых огурцов или соленых огурцов и помидоров, ни в коем случае не маринованных. В последних содержится уксусная кислота – это промежуточный продукт распада алкоголя. Если его выпить, состояние может ухудшиться. Пьем стакан рассола максимум, не литр.
Алексей Казанцев
врач – психиатр-нарколог

Вместе с тем специалист порекомендовал принимать энтеросорбенты, минеральную воду, предварительно выпустив из нее газ, аскорбиновую кислоту, а также витамины группы В.

"Также следует пить много воды – от 1,5 до 2 литров, принимать контрастный душ по несколько секунд, но с учетом отсутствия сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, нужны прогулка и сон", – подытожил Казанцев.

Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что пиво содержит фермент, схожий по структуре с женскими гормонами, поэтому напиток представляет особую опасность для мужчин. При этом для женщин, по мнению специалиста, абсолютно любой алкоголь опасен на физиологическом и биохимическом уровне.

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