В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

72 пациента скончались от коронавирусной инфекции в Москве, сообщили в столичном Оперштабе.

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 7 361.

В Оперативном штабе напомнили, что при симптомах ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача.

За последние сутки в России выявили 20 498 новых случаев коронавируса. На столицу пришелся 5 751 случай COVID-19.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш сообщил, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года.

Кроме того, врач-биофизик Нелли Соседова говорила, что при бессимптомном течение коронавируса кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики.