Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав изменил правила лечения коронавирусной инфекции на дому. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ ведомства.

Отмечается, что теперь лечиться дома можно только в случае, если в квартире есть отдельная комната, а также если пациент согласен соблюдать все медицинские предписания.

Перевести пациента из стационара на амбулаторное лечение специалисты могут еще до момента получения отрицательного теста на COVID-19. Также отмечается, что медицинский работник должен сообщить пациенту о необходимости вызова врача в случае ухудшения самочувствия.

Если гражданин живет не один, специалист должен рассказать всем о важности проживания в другом помещении. Также жильцам выдадут специальные инструкции и рекомендации.

Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции 3 254 пациента.