В Дагестане опровергли сообщения о гибели шеф-редактора телеканала "Спас"

Фото: https://vk.com/id28826012

Шеф-редактор телеканала "Спас" Александр Егорцев жив, а информация о его гибели не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Фейк был опровергнут после того, как в Сети распространили сообщения о смерти тележурналиста. В частности, в соцсетях писали, что вместе с Егорцевым на трассе Махачкала – Талги – Буйнакск погиб 9-летний ребенок, а также пострадали еще пять человек.

Отмечается, что в среду, 8 октября, шеф-редактор "Спаса" участвовал в пленарном заседании антитеррористического форума в Махачкале.

Ранее ложную информацию о себе опроверг актер Виктор Сухоруков. СМИ сообщили, что артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Позже он назвал эти новости неправдой и призвал журналистов относиться к работе более бдительно и профессионально.

