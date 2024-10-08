Более 35% работодателей боятся принимать на работу молодых сотрудников

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Более 35% работодателей в России боятся принимать на работу молодых специалистов, выяснили аналитики исследовательского центра. С результатами опроса ознакомился RT.

Кандидаты, которые часто меняют работу и трудятся в одной компании менее года, не привлекают 77% работодателей, в то время как специалисты, ранее работающие в местах с плохой репутацией, отпугивают 30% респондентов.

Также наниматели опасаются возрастных соискателей старше 50 лет – 29%, людей без опыта работы – 28%, бывших собственников бизнеса – 22%.

Среди кандидатов, которых работодатели боятся нанимать, также оказались женщины в детородном возрасте, их отметили 19% участников опроса. Слишком спокойные и стеснительные кандидаты не привлекают 13% респондентов, однако и слишком активных людей не хотят нанимать 7% опрошенных. Тех, кто долгое время работал на одном месте (более семи лет), опасаются 6%, разведенных людей – 5%, и тех, кто обладает высокой квалификацией, – 5%.

Помимо этого, в категорию попали люди, которые активно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях – 3% респондентов.

Ранее другой опрос выявил, что только 1% сотрудников в работе привлекают самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт. Около 25% респондентов на вопрос, что их больше всего вдохновляет в работе, назвали зарплату. 9% участников привлекает успех в достижении целей и результатов. Однако 12% россиян ответили, что работа их вовсе не вдохновляет.