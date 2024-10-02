Возможность заниматься любимым делом на работе вдохновляет 1% россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Только 1% сотрудников в работе привлекают самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт, выяснила компания по поиску работы SuperJob.

Около 25% респондентов на вопрос, что их больше всего вдохновляет в работе, назвали зарплату. 9% участников привлекает успех в достижении целей и результатов, при этом еще 7% россиян рады помогать людям во время рабочего процесса. 6% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе, а 5% воодушевляет общение с людьми.

Кроме того, 4% опрошенных отметили, что их заряжает сама работа и возможность развивать свои способности. Проявлять творческие способности на работе, постоянно учиться новому и решать интересные задачи привлекает 3% сотрудников. Только 1% отметили, что к работе их стимулируют новые вызовы.

Однако 12% россиян ответили, что работа их вовсе не вдохновляет.

Также исследование показало, что мужчин чаще всего привлекают зарплата, сам процесс труда и возможность решать новые задачи, а женщин во время рабочего процесса вдохновляют общение с людьми, достижение целей, дружный коллектив.

Ранее аналитики выяснили, что более 38,7% работодателей отрицательно относятся к распространению слухов и сплетен, а также к критике руководства. Также большинство работодателей категорически против любых видов зависимости, которые могут привести к увольнению. 31,1% работодателей раздражает привычка есть на рабочем месте.