Москвичей предупредили о ветре до 22 метров в секунду до конца воскресенья

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В воскресенье, 8 октября, в столице ожидается ветер с порывами 17–22 метра в секунду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожан призвали воздержаться от выхода на улицу в непогоду, быть предельно внимательными не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в воскресенье, 8 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в столице ожидается в пределах от 3 до 5 градусов, в области – от 2 до 7 градусов.

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