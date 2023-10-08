Астролог рассказала, кому и на что обратить внимание в месяц Водяной собаки

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В месяц Водяной собаки рожденным в год Кролика необходимо обратить внимание на здоровье, а в год Крысы и Тигра – проявить особое усердие в работе. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

Месяц Водяной собаки продлится с 8 октября по 7 ноября. По словам эксперта, рожденным в год Крысы этот период принесет процветание, но только если активнее взяться за работу и творчество.





Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог Быкам стоит быть сдержанней в эмоциях: ни с кем не вступать в борьбу и не пытаться конкурировать – иначе возникнут проблемы. Лучше направить энергию на учебу и саморазвитие.

Благоприятным период будет у рожденных в год Тигра, так как Водяная собака – их союзник, который поддержит в сложные моменты. Если приложить максимум усилий в своем деле, им удастся получить двойной результат, пояснила эксперт.

Все отлично в плане финансов и карьеры будет у рожденных в год Кролика. Главное – активнее использовать возможности, которые будут возникать. Кроме того, им важно обратить внимание на здоровье: любые недомогания могут в конечном итоге привести к серьезным проблемам, предупредила Николаева.

Есть большая вероятность, что рожденным в год Дракона в месяц Водяной собаки повезет в плане заработка. Чтобы этому поспособствовать, стоит поставить в юго-восточной части дома денежное дерево. То же самое рекомендуется сделать и рожденным в год Змеи. Кроме этого, им стоит приступить к учебе, которую давно планировали, добавила эксперт.

Рожденным в год Лошади надо приготовиться к тому, что все будут обращаться к ним за помощью. При этом зазнаваться не стоит, иначе ситуация может обернуться против них. Также в этот период лучше избегать экстремальных занятий, подчеркнула Николаева.





Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог Тем, кто родился в год Овцы, надо быть максимально спокойными на работе. Их захотят втянуть в конфликт, и важно на это не поддаться. Энергия месяца Водяной собаки будет располагать к общению и поддержке от рода, поэтому хорошо в это время почаще видеться с бабушками и дедушками.

Рожденных в год Обезьяны ждут неплохие перспективы в плане карьерного развития. А у тех, кто появился на свет в год Свиньи, могут возникнуть проблемы с документами. Но все получиться уладить, главное – проявить терпение и сохранять спокойствие, подчеркнула эксперт. Кроме того, рожденным в год Свиньи важно беречь здоровье, добавила Николаева.

Внимательно отнестись к своему физическому состоянию стоит и рожденным в год Собаки. Если есть возможность, в ближайший месяц лучше запланировать обследования. В целом месяц будет для них достаточно успешным и в плане карьеры, и в личных отношениях, рассказала Николаева.

Также проследить за здоровьем важно рожденным в год Петуха. Эксперт посоветовала им чаще гулять, активно проводить свободное время и заниматься спортом. Кроме того, следует быть осторожнее с комментариями по поводу чьих-либо действий – иначе есть большой риск нажить себе врагов, заключила Николаева.

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