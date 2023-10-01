Таролог рассказала, кому в октябре удастся встретить любовь

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Водолеям, Весам и Овнам в октябре будет везти в любви больше всех. Об этом Москве 24 рассказала таролог, рунолог Светлана Шери.

По ее словам, этим знакам во второй месяц осени судьба подарит комфортные, гармоничные, доверительные отношения в семье или в паре. Те же, кто еще одинок, смогут найти подходящего партнера и даже получить предложение руки и сердца.

При этом эксперт подчеркнула, что карты советуют Водолеям не тратить слишком много времени на работу, даже если она любимая. Сейчас стоит чаще уделять внимание семье или партнеру – они будут нуждаться в этом больше обычного.

"Тепло и забота вернутся от них вдвойне", – добавила эксперт.



Светлана Шери таролог, рунолог Весам карты советуют успокоиться и не предпринимать ничего необычного в поисках любви. Потому что все идет своим чередом: их любят, они любимы или вот-вот обретут свою любовь.

Что касается других знаков, то шанс повстречать вторую половинку выпадет в октябре и Козерогам, но им надо постараться его не упустить. Все хорошо на любовном фронте будет и у Близнецов, однако ждать особой страсти и романтики не стоит, предупредила Шери.

Скорпионов ожидает довольно приятное времяпрепровождение с близкими, если им удастся не выплескивать на них негативные эмоции. А Девам, которые находятся в ссоре с партнером, карты подсказывают, что все еще можно поправить.

"Стоит лишь проявить больше любви, понимания и прекратить воевать", – отметила таролог.

А вот кому не стоит в октябре ждать перемен на любовном фронте, так это Рыбам, Тельцам, Ракам, Львам и Стрельцам. К ним удача в сфере отношений придет позже, заключила Шери.

Ранее астролог Анна Садовская рассказала, что этой осенью успех будет сопутствовать Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам и Рыбам. Им надо максимально использовать те возможности, которые будут появляться. Не бояться масштаба, ставить перед собой амбициозные цели и идти к ним.