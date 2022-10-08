На пункты мобилизации в Москве приходит все большее число добровольцев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Все больше добровольцев приходят в военкоматы и временные мобилизационные пункты в Москве в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Пришел призваться, сам служил, хочу помочь. Пришел без повестки, это моя личная позиция", – рассказал один из добровольцев.

Другой рассказал, что хочет помочь российским военнослужащим, которые уже находятся в зоне спецоперации, поскольку уверен, что им потребуется помощь. В целом мобилизованные отмечают, что настроены позитивно.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже стало известно, что в Москве для комфорта горожан, проживающих вблизи военкоматов, открыли временные пункты мобилизации. Их разместили в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.



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