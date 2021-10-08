Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В ближайшие выходные в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в субботу, 9 октября, столбики термометров в столице покажут +11...+13 градусов. В ночное время возможны заморозки до -1 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.
В воскресенье, 10 октября, незначительно похолодает: специалисты прогнозируют +10...+12 градусов тепла. Ночью также ожидаются заморозки до -1. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 761 миллиметра ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей.
Она напомнила, что высокое давление держится в Москве на протяжении всей последней недели. Ожидается, что на следующей неделе давление начнет приходить в норму.
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