Мария Ресса прокомментировала присуждение ей Нобелевской премии мира

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Без фактов и правды мир не сможет противостоять коронавирусу или изменению климата, заявила филиппинская журналистка Мария Ресса.

Она подчеркнула, что подрыв доверия людей к современной журналистике – следствие манипуляций общественным мнением и подрыва фактов.

"Мы сейчас живем в мире, в котором на нас нажимают. Это меняет нас, создает новое поведение, когда мы не цивилизованны, не уважаем друг друга, думаем быстро. И это эмоциональная часть, которой и манипулируют алгоритмы. Поэтому думайте медленно, а не быстро", – приводятся ее слова на сайте Rappler.

Ранее сообщалось, что Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года. Также лауреатом стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Он заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира – заслуга издания и коллег, погибших за свободу слова.