Альфа-Банк объяснил рекламу с "жиробасами"

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Альфа-Банк назвал ошибкой свой рекламный пост, где назвал людей с избыточным весом "жиробасами", сообщили представители банка радиостанции "Говорит Москва".
Ранее банк в рекламном посте анонсировал новое YouTube-шоу "Весогонка". Согласно правилам, участники заключают пари, кто больше сбросит килограммов за полтора месяца.
"Тот, кто скинет больше килограмм за полтора месяца, получит 1 000 000 рублей от Альфа-Банка. А проигравший – пожизненное клеймо "жиробас", – говорится в рекламном сообщении.
В пресс-службе банка рассказали, что уже удалили запись.
"Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем", – приводит слова представителей банка радиостанция "Говорит Москва".
Ранее в Испании появилась провокационная социальная реклама на автобусных остановках. На постере была изображена фотография меню с указанием русских женских имен, возраста и цены. В посольстве РФ назвали данную акцию недопустимой.
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