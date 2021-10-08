Альфа-Банк объяснил рекламу с "жиробасами"

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Альфа-Банк назвал ошибкой свой рекламный пост, где назвал людей с избыточным весом "жиробасами", сообщили представители банка радиостанции "Говорит Москва".

Ранее банк в рекламном посте анонсировал новое YouTube-шоу "Весогонка". Согласно правилам, участники заключают пари, кто больше сбросит килограммов за полтора месяца.



"Тот, кто скинет больше килограмм за полтора месяца, получит 1 000 000 рублей от Альфа-Банка. А проигравший – пожизненное клеймо "жиробас", – говорится в рекламном сообщении.

В пресс-службе банка рассказали, что уже удалили запись.

"Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем", – приводит слова представителей банка радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в Испании появилась провокационная социальная реклама на автобусных остановках. На постере была изображена фотография меню с указанием русских женских имен, возраста и цены. В посольстве РФ назвали данную акцию недопустимой.