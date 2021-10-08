В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения с 03:00 до 09:00 9 октября", – говорится в сообщении.

Горожан предупредили, что при тумане ожидается видимость от 500 метров до 1 километра.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве прогнозируется солнечная и относительно теплая погода. При этом в последний рабочий день недели воздух прогреется до +10...+12 градусов. Ожидается высокое атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.