Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Некоторые виды комнатных растений содержат ядовитые вещества, способные вызвать аллергические реакции у детей и даже привести к летальному исходу. Об этом в беседе с РИА Недвижимость рассказал директор тульского филиала "Агро эксперт групп" Антон Ананьев.
Наиболее опасным считается молочай: попадание его сока на слизистую способно спровоцировать головокружение, обморок, поражения печени и кишечника. Также Ананьев предупредил о растениях из семейства ароидных, к которым относятся монстера, антуриум и диффенбахия. Они могут оставлять ожоги, а попадание их частей в организм приводит к рвоте, удушью и смерти.
Внимательнее стоит быть и с кактусами. По словам эксперта, укол колючками достаточно популярного трихоцеруса может вызвать паралич нервной системы.
У взрослых контакт с указанными растениями может обойтись обычным зудом, однако детям, чей организм более восприимчив, пережить его будет сложнее. Ананьев рекомендовал заранее изучать информацию о растениях, а имеющиеся переставить в труднодоступные для детей места. В случае их попадания в организм следует сразу вызвать врача, заключил он.
Ранее флорист-декоратор Юлия Гетун рассказала, что экзотические и тропические растения не стоит держать дома, поскольку они требуют слишком много внимания и сложны в уходе. К наименее прихотливым она отнесла кактусы и суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.
"Простые решения": пересадка комнатных растений
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