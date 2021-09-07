Флорист назвала растения, которые не стоит держать в квартире

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Большинство современных растений адаптированы к условиям в российских квартирах, однако некоторые экзотические и тропические растения не способны в них выжить, поскольку требуют слишком много внимания и сложны в уходе. Об этом в беседе с РИА Недвижимость рассказала флорист-декоратор Юлия Гетун.
"Если вы не готовы потратить кучу своего времени на соблюдение особых условий, то вам не стоит покупать в квартиру бонсай редких видов, а также экзотические и тропические растения, нуждающиеся в особом освещении и создании микроклимата", – объяснила Гетун.
Она подчеркнула, что все растения нуждаются в должном уходе, в своевременном поливе, однако наименее прихотливые из них – кактусы и суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.
Флорист также коснулась срезных цветов. По ее словам, условия квартиры не подходят для полевых цветов, некоторых сортов гортензий, пионов, тюльпанов, нарциссов и ландышей, а также голландской сирени. Продлить их жизнь можно – для этого необходимо регулярно обновлять срез и воду, следить за температурой воздуха в помещении.
Ранее флорист и блогер Зоя Ильяшенкова посоветовала при выборе растений для дома учитывать, что у некоторых из них может быть ядовитый сок. К таким относятся монстера, алоказия и диффенбахия, поэтому их лучше оставлять в недоступных для детей и животных местах. Также следует избегать цветов с тяжелым, пряным запахом: например, орхидея может спровоцировать легкую головную боль.
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