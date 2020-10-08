В Госдуме поддержали идею создания Дня памяти медицинского работника

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею создания Дня памяти медицинского работника, сообщает Агентство "Москва".

Депутат рассказал, что считает важным отдать должное и увековечить память тех, кто на самом деле отдает свои жизни за жизнь других людей. По мнению Шолохова, это благородная и самая человечная вещь.

"Что касается даты, то я не готов обсудить, потому что считаю, что это необходимо делать ежедневно, а не в какой-то отдельный день. У нас действительно существует институт памятных дней, в которые мы вспоминаем и чествуем тех, кто пожертвовал своей жизнью для блага общества. Но еще раз повторюсь, будет это 8 октября или какая-то другая дата, я не вижу разницы – это надо делать ежедневно", – добавил Шолохов.

Ранее учредить 8 октября как День памяти медицинского работника предложили граждане на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).

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