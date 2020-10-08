Более 500 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра

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Врачи телемедицинского центра провели свыше 500 тысяч консультаций для пациентов с COVID-19 и участников пострегистрационного исследования вакцины, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Специалисты дистанционно следят за состоянием здоровья горожан с коронавирусной инфекцией, которые болеют без осложнений и лечатся дома. Также консультации в телемедцентре получают участники исследования вакцины против коронавируса", – сказала вице-мэр.

Ракова отметила, что специалисты постоянно контактируют с пациентами. Этот вариант общения, по ее словам, удобен и для врачей, и для пациентов.

Центр телемедицины запустили весной 2020 года. Заболевшие коронавирусом в легкой форме смогли проходить лечение на дому. Для них стали доступны телемедицинские консультации.

Центр работает круглосуточно. Для общения с пациентами используется видео- и аудиосвязь.

Ранее стало известно, что во взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Современный сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом. При постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики.

