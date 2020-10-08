Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:06

Более 500 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Врачи телемедицинского центра провели свыше 500 тысяч консультаций для пациентов с COVID-19 и участников пострегистрационного исследования вакцины, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Специалисты дистанционно следят за состоянием здоровья горожан с коронавирусной инфекцией, которые болеют без осложнений и лечатся дома. Также консультации в телемедцентре получают участники исследования вакцины против коронавируса", – сказала вице-мэр.

Ракова отметила, что специалисты постоянно контактируют с пациентами. Этот вариант общения, по ее словам, удобен и для врачей, и для пациентов.

Центр телемедицины запустили весной 2020 года. Заболевшие коронавирусом в легкой форме смогли проходить лечение на дому. Для них стали доступны телемедицинские консультации.

Центр работает круглосуточно. Для общения с пациентами используется видео- и аудиосвязь.

Ранее стало известно, что во взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Современный сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом. При постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики.

Москва 24 рассказала, как работает столичный Центр телемедицины

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать