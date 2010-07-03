Эксперт оценил возможность исчезновения крафтового пива в России

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Член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин считает, что в России не прекратится производство крафтового пива. Об этом он рассказал в интервью Москве 24. По мнению эксперта, сообщение о грядущих изменениях из-за нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции – это "фейковая новость".

"Ничего из сказанного не имеет отношения к действительности... Термина "крафтовое пиво" нет ни в одном правоустанавливающем документе, поэтому запрещать нечего. И технический регламент о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу в 2021 году, никакого запрета не вводит", – говорит эксперт.



Алексей Небольсин член президиума "Опоры России" Как производилось пиво, пивные напитки, так они и будут производиться. Никакого запрета на производство крафтового пива нет, а стало быть, угрозы предпринимателям тоже нет.

По словам Небольсина, любое крафтовое пиво может быть сделано по ГОСТу на пиво, либо по ГОСТу на пивной напиток.

"Крафтовое пиво – определение, данное этому напитку его массовым потребителем. Это пиво, произведенное на небольших пивоварнях по авторскому рецепту, ремесленное пиво. На сегодняшний день нет документов, которые бы регламентировали его выпуск", – подчеркивает специалист.





Алексей Небольсин член президиума "Опоры России" Крафтовое пиво – это не марка. Его таковым считают, называют, но это рекламный ход. Крупные пивоварни иногда хулиганят под это дело, говоря, что производят его, но какое это крафтовое пиво? Они же выпускают его огромными партиями.

Ранее сообщалось, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Послужит этому новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу в 2021 году.

Крафтовое пиво – это ремесленный напиток, который производится частными компаниями по своим рецептам.

В Росстандарте рассказали, что по новым нормам, которым должна будет следовать Россия, производство крафтового пива не предусмотрено. Соответственно, деятельность компаний, которые занимаются его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, согласно регламенту ЕАЭС, пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее двух процентов сахаросодержащих продуктов.

Согласно действующим ГОСТам, в РФ изготавливают пшеничное, светлое и темное пиво, но введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется, поскольку продукция имеет разные технологии, рецептуры, ингредиенты и компоненты.

В ведомстве добавили, что некоторые сорта крафтового пива можно отнести к контрафакту, так как его производство не узаконено никакими документами.

Весной сообщалось, что в России могут ограничить продажу крафтового пива, а также иностранные и российские бренды, которые производят напиток не по государственным стандартам. Соответствующая норма заложена в законопроекте депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова.

Кроме того, пиво, сидр, медовуху и пуаре планируют контролировать так же, как и водку. Вскоре магазины должны будут передавать данные о всех продажах слабоалкогольных напитков в систему ЕГАИС.



Илона Соболева