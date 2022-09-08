В России зафиксировали тренд на снижение физической активности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большинство россиян уделяют пешим прогулкам не более часа в день и только каждый пятый ежедневно проходит рекомендованные 10 тысяч шагов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на проведенный СДЭК и сервисом по выгулу собак "Гульдог" опрос.
Так, 63% опрошенных рассказали о наличии приложения или устройства, которое отслеживает количество пройденных шагов. При этом лишь чуть больше половины пользуются им каждый день. 13% опрошенных уделяют внимание данным приложениям несколько раз в неделю, а 17% – реже.
Вместе с тем 22% считают, что проходят в день 7–9 тысяч шагов, 5–7 тысяч проходят 21% опрошенных, 10 тысяч шагов – 19% респондентов, менее 3% шагов – 11% опрошенных.
Около 32% граждан уделяют пешим прогулкам полтора или час в день, а 23% – не более получаса. Лишь 17% гуляют более двух часов в день.
Согласно опросу, 47% россиян любят продолжительные пешие прогулки, однако зачастую у них нет на это времени. 72% опрошенных указали, что не уделяют физической активности много времени из-за высокой занятости. 23% в качестве причины назвали проблемы со здоровьем, а 14% – погодные условия.
Почти две трети россиян проводят за компьютером минимум по восемь часов в день в сидячем положении. Из этих людей только четверть выходят на прогулку во время перерывов, остальные же в свободное время предпочитают перекусить, покурить или остаться на рабочем месте.
Среди людей, которые ведут сидячий образ жизни, 96% – айтишники, 95% – работники финансового сектора, 82% – госслужащие, 80% – сотрудники логистического сектора, 78% – индустрии PR. На ногах же большое количество времени проводят курьеры, работники автомобильной отрасли, сегмента розничной торговли и врачи.
Ранее фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина объяснила, как избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Специалист посоветовала избегать таких радикальных мер, как "голодные" диеты, и уделять больше внимания организации питания.
Она посоветовала сформировать баланс белков, жиров и углеводов в рационе в соотношении 30/30/40 соответственно.
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