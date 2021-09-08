В Гидрометцентре предупредили о порывистом ветре в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра до вечера четверга, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Москве предупреждение о непогоде будет действовать с 21:00 8 сентября до 21:00 9 сентября, а в Московской области – с 12:00 8 сентября до 21:00 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в столице прогнозируется облачная погода. По информации метеорологов, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При этом в некоторых районах пройдут небольшие кратковременные дожди.

Максимальная температура в Москве – +15...+17 градусов, а в области – +12...+17 градусов. Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

