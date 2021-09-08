Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24
Облачная погода прогнозируется в столичном регионе в среду, 8 сентября. Такие данные приводит портал "Метеоновости".
По информации метеорологов, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При этом в некоторых районах пройдут небольшие кратковременные дожди.
"Максимальная температура в Москве – +15...+17 градусов, по области – +12...+17 градусов", – сообщается в материале.
Днем в городе будет дуть западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами скорость ветра может увеличиваться до 14 метров в секунду, предупреждают синоптики.
Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.
Специалисты отмечают, что теплые дни осенью бывают редко. В этой связи москвичам советуют провести время с пользой – укрепить организм витаминами, прогуляться на свежем воздухе или заняться физкультурой.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о приходе неклассического бабьего лета.
По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. При этом в регионе ожидаются дожди.
Синоптики рассказали, когда ждать бабьего лета с Москве
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