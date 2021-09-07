Циклон "Ида" принесет потепление в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Атаковавший ранее США циклон "Ида" образовал во вторник теплый фронт и закрыл небо Москвы плотными облаками, провоцируя небольшие дожди. Об этом сообщает портал "Метеовести".
"Однако уже завтра ситуация изменится: экс-ураган "Ида", продолжая свое движение на восток, окажется над Кольским полуостровом, развернет ветры над центральной частью Европейской России на западные румбы и откроет дорогу массам более теплого воздуха", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду, 8 сентября, температура воздуха уже превысит +15 градусов и показания термометров вернутся к своей климатической норме. Кроме того, в четверг и пятницу рост температуры продолжится, а в выходные она преодолеет отметку в +20 градусов, обещая некое подобие бабьего лета.
"Во-первых, период потепления будет относительно коротким, а во вторых, практически ежедневно сохраняется вероятность небольших дождей, а в отдельные дни будет и ветрено, так что полноценным бабьим летом эту волну тепла назвать нельзя", – уточняется в сообщении.
Также синоптики напоминают, что период бабьего лета связан со второй половиной сентября.
Ранее россиянам объяснили, с чем связано приходящее в центр европейской части России потепление. Как пояснил синоптик, в противовес глубокому циклону на побережье Северного ледовитого океана на юге Европейской России образуется мощный циклон. Это способствует изменению циркуляции воздушных масс.
Синоптики рассказали, когда ждать бабьего лета в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: