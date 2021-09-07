Циклон "Ида" принесет потепление в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Атаковавший ранее США циклон "Ида" образовал во вторник теплый фронт и закрыл небо Москвы плотными облаками, провоцируя небольшие дожди. Об этом сообщает портал "Метеовести".

"Однако уже завтра ситуация изменится: экс-ураган "Ида", продолжая свое движение на восток, окажется над Кольским полуостровом, развернет ветры над центральной частью Европейской России на западные румбы и откроет дорогу массам более теплого воздуха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду, 8 сентября, температура воздуха уже превысит +15 градусов и показания термометров вернутся к своей климатической норме. Кроме того, в четверг и пятницу рост температуры продолжится, а в выходные она преодолеет отметку в +20 градусов, обещая некое подобие бабьего лета.

"Во-первых, период потепления будет относительно коротким, а во вторых, практически ежедневно сохраняется вероятность небольших дождей, а в отдельные дни будет и ветрено, так что полноценным бабьим летом эту волну тепла назвать нельзя", – уточняется в сообщении.

Также синоптики напоминают, что период бабьего лета связан со второй половиной сентября.

Ранее россиянам объяснили, с чем связано приходящее в центр европейской части России потепление. Как пояснил синоптик, в противовес глубокому циклону на побережье Северного ледовитого океана на юге Европейской России образуется мощный циклон. Это способствует изменению циркуляции воздушных масс.

