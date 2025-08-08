До 23 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 8 августа, составит от 21 до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

На территории Подмосковья будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в столице ожидаются теплые выходные дни, 9–10 августа. По ее прогнозу, температура превысит климатическую норму и составит 24–26 градусов. При этом 9 августа возможен небольшой дождь.

Также ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов предупредил жителей Москвы, что в ближайшие годы в столицу может прийти аномальная жара. Он отметил, что из-за этого могут начаться массовые торфяные и лесные пожары.