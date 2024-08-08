Около трети месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 7 августа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Около трети месячной нормы осадков выпало в некоторых районах столицы в среду, 7 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с ТАСС.

При этом в своем телеграм-канале синоптик предупредил москвичей о продолжающемся дожде и 8 августа.

"Сегодня (8 августа. – Прим. ред.) синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда вместе с ветрами северных румбов будут поступать очаги дождей", – отметил метеоролог.

По его словам, в начале дня местами в городе возможны туманы. Температура при этом в Москве зафиксируется на 21–23 градусах, а в области – на 19–24. Также ожидается северный ветер с порывами 3–8 метров в секунду. В свою очередь, атмосферное давление останется ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Помимо этого, Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и на пятницу, 9 августа, с такой же температурой – 21–23 градуса.

В свою очередь, специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что 8-го числа стоит ожидать от 20 до 30 миллиметров осадков, что составит до 40% месячной нормы. Также она предупредила, что на протяжении дня погода в городе будет напоминать осеннюю.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы 8 августа.

