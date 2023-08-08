Родители детей-инвалидов смогут рассчитывать на психологическую помощь

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Психологическую помощь семьям с детьми-инвалидами включат в протокол этичного информирования о диагнозе. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

"Он (проект "Протокол сообщения диагноза". – Прим. ред.) включает подробное описание процедуры сообщения диагноза родителям, соответствующее обучение врачей, психологическую помощь семьям", – говорится в сообщении.

Также проектом предусмотрено информирование семей с детьми-инвалидами о возможностях господдержки и работе некоммерческих организаций, в которые можно обратиться за помощью. "Протокол сообщения диагноза" будет действовать до 2026 года.

Отмечается, что сначала проект планируется внедрить в 12 регионах РФ, а именно в Астраханской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Омской и Самарской областях, в Карелии, Коми и Татарстане, в Камчатском крае. Еще в 14 регионах протокол внедрят в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет".

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила изучить вопрос создания в РФ федерального фонда поддержки многодетных семей с местными отделениями в регионах страны. В качестве главных задач такого фонда она назвала участие в разработке и реализации государственных программ в выработке решений по проблемам многодетных семей, а также содействие в организации семейного отдыха.

