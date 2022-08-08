Мурашко заявил, что показатели мужской смертности вдвое выше женской

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Показатели смертности среди мужчин к 35–40 годам в России в два раза превышают показатели смертности среди женщин, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

"К 35–40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза", – приводит РИА Новости его слова.

Среди причин министр назвал внешние факторы, так как в настоящее время большинство молодых людей курят, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь.

Ранее Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни в стране может достичь 78 лет. По словам главы Минздрава, для этого есть все условия.

